Перевощиков: через неделю число в больницах будет лежать больше 1000 человек с Covid-19
Foto: LETA

В ближайшую неделю или полторы количество госпитализированных пациентов с Covid-19 превысит 1000 человек, прогнозирует директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков.

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В передаче "Утренняя панорама" на телеканале LTV он рассказал, что что общее количество больных Covid-19 в Латвии не уменьшается, а продолжает постепенно расти, хотя ограничения и позволили сдержать резкий прирост. Каждый день госпитализируют более 90 больных с коронавирусом, а выписывают меньшее число выздоровевших. Кроме того, все больше становится и инфицированных медиков.

Скоро больницы переполнятся, и качество оказываемой в них помощи снизится, предсказывает эпидемиолог.

Перевощиков отметил, что уже действующие ограничения были бы эффективны, если бы все люди их действительно соблюдали. Безответственность людей хорошо видна в том, как они носят маски, потому что у многих они только для видимости надеты на подбородок, а после прошедших "антимасочных" митингов стоит ждать новых заражений.

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Юрий Перевощиков Центр профилактики и контроля заболеваний
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