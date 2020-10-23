Перевощиков: Covid-19 все шире распространяется в обществе, это плохой сигнал

"Covid-19 все шире распространяется в обществе, и это плохой сигнал", — заявил на пресс-конференции после заседания правительства директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) Юрий Перевощиков.

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"Covid-19 снова показывает, что способен распространяться очень быстро, что не характерно для других инфекций", — добавил он.

За последние семь дней в Латвии зарегистрировано 1 004 новых случая заболевания, что на 44% больше, чем за аналогичный период ранее.

По словам Перевощикова, значительный рост количества новых случаев не связан с расширением тестирования, так как количество тестов выросло только на 6%. Доля позитивных тестов возросла с 2,4% до 3,2%, что является неблагоприятным сигналом распространения болезни.

"Кривая стабильно идет вверх, колебаний нет", — сказал эпидемиолог, добавив, что по сравнению с другими странами Европы показатели Латвии все еще остаются низкими.

Особо неблагоприятен значительный рост заболеваемости в Риге. Если в Латвии кумулятивный показатель заболеваемости составляет 88,6, то в Риге — 115,9 на 100 000 населения.

Большинство случаев заражения имело место в учебных заведениях (30%), в домохозяйствах (25%), на рабочих местах (14%).

Все больше людей не в состоянии назвать возможный источник инфекции, и это тоже плохо, сказал эксперт.