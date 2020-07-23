Перевощиков: для предотвращения распространения Covid-19 в школах особенно важно разделить классы
Foto: F64

Чтобы предотвратить распространение Covid-19 в учебных заведениях, важно разделить классы, заявил агентству LETA директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SKPC) Юрий Перевощиков.

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По его словам, эпидемиологическая ситуация в самоуправлениях отличается, и отдельные вспышки заболевания автоматически не означают ухудшения на всей территории страны. Поэтому введение единого критерия прекращения очной учебы на государственном уровне было бы неэффективным.

Перевощиков заверил, что при каждом выявленном случае Covid-19 эпидемиологи будут так или иначе проводить расследование и устанавливать меры защиты.

Дети в одном классе тесно контактируют между собой, поэтому в случае выявления Covid-19 у одного ребенка на карантин нужно отправлять по крайней мере целый класс, считает специалист. "Чем лучше коллективы будут изолированы друг от друга, тем меньше риск распространения вирусов", — сказал он.

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LETA

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Юрий Перевощиков Центр профилактики и контроля заболеваний Дети Коронавирус
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