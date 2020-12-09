Перевощиков: до конца года пациентами с Covid-19 может быть заполнено 1000 коек

Если эпидемиологическая ситуация не изменится, до конца года пациентами с Covid-19 может быть заполнена 1000 коек, заявил директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции.

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Раньше было увеличение на 50 занятых коек в неделю, затем — на 100 коек в неделю, а на прошлой неделе увеличение достигло 200 коек. Скорее всего, через неделю прибавится еще 200 занятых коек, пояснил депутатам Перевощиков.

"Если ничего не изменится, к концу года мы можем дойти до ситуации, когда будет заполнена 1000 коек", — сказал Перевощиков. Он также добавил, что в Литве около 1600 коек сейчас заполнены пациентами с Covid-19, а больницы превратились в очаги инфекции.

Перевощиков сообщил депутатам, что в Латвии инфекция быстрее всего распространяется в Латгале, Риге и Земгале.

Очень тревожным фактором является то, что с каждой неделей растет число инфицированных людей, подверженных риску тяжелого течения болезни. Это люди в возрастных группах старше 50 и старше 65 лет.

Эпидемиолог также сообщил, что ограничения, ранее введенные правительством в отношении школьников, сработали, и общая заболеваемость детей сейчас не увеличивается и даже снижается.

"Интересно, что среди людей в возрасте от 15 до 49 лет или тех, кто ежедневно работает или учится, рост заболеваемости немного приостановился. Это, скорее всего, связано с ограничениями на мероприятия в общественных местах. Заболеваемость людей старшего возраста растет, и это связано с тем, что болезнь достаточно интенсивно распространяется в учреждениях социального ухода и стационарах", — сообщил Перевощиков.

По данным Национальной службы здравоохранения, за прошедшие сутки в Латвии был госпитализирован 101 пациент с Covid-19, в общей сложности в больницах сейчас лечение проходят 722 пациента с таким диагнозом.

Министерство здравоохранения вчера объявило, что в настоящее время для лечения пациентов с Covid-19 доступно 796 коек. Чтобы обеспечить лечение пациентов с Covid-19 в больницах, правительство вчера приняло решение дополнительно выделить 8,19 млн евро для обеспечения новых коек для больных Covid-19 путем перепрофилирования существующих коек и закупки необходимого дополнительного оборудования.