Перевощиков: эпидемиологам удалось отследить почти все цепочки заражения Covid-19

Эпидемиологам Центра профилактики и контроля заболеваний (SKPC) удалось отследить все цепочки выявленных в Латвии случаев заражения Covid-19, отметил в разговоре с агентством LETA директор департамента центра Юрий Перевощиков.

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По его словам, большинство из выявленных за последние две недели случаев связаны с посещением кафе и ресторанов, а также с теми, кто приехал из-за границы.

Достаточно крупная вспышка заболевания началась с человека, который приехал в Латвию, но не соблюдал двухнедельный карантин, пояснил эксперт. Он также пояснил, что иногда на первый взгляд источник неясен, но после тщательного исследования удается установить цепочку заражения.

Также один человек заразился Covid-19 в общественном транспорте — автобусе Рига-Лиепая, пассажиров которого ранее просили откликнуться. По словам Перевощикова, это нетипичный путь передачи инфекции.

Если в Латвии за последние семь дней заболеваемость упала примерно наполовину, то в странах ЕС за последние две недели наблюдается прирост заболеваемости на 17%. В Латвии неконтролируемого распространения Covid-19 нет, все случае заражения связаны с известными очагами или возвращением из-за границы.

По мнению специалиста, в Латвии сейчас не время отменять или смягчать действующие ограничения, так как надо следить за тем, как развивается заболеваемость в других странах ЕС, в том числе там, где ограничения были отменены преждевременно.

"Сейчас наши ограничения очень мягкие", — заявил Перевощиков.