Перевощиков: эпидемиологическая ситуация улучшается, но магазины открывать рано
Foto: DELFI

Пять дней подряд наблюдается сокращение числа новых случаев Covid-19, но ситуацию пока нельзя назвать контролируемой, и магазины пока открывать нельзя. Об этом в интервью передаче Rīta Panorāma на LTV рассказал директор департамента анализа рисков и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC, ЦПЗК) Юрий Перевощиков.

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Сокращение заболеваемости означает, что мероприятия по эпидемиологической безопасности работают, и работали бы эффективнее, если бы их соблюдали все люди. Магазины, по мнению Перевощикова, можно бы было открыть, если бы заболеваемость стабильно сокращалась. Ситуацию можно бы было назвать достаточно контролируемой при заболеваемости 200 случаев на 100 тысяч жителей в течение последних 14 дней, или 270 случаев в день. "Сейчас мы регистрируем по 850 случаев в день, это слишком много", — сказал он.

В Латвии зарегистрировано пять случаев так называемого "британского" типа коронавируса. Все они связаны с поездками в Великобританию. Четыре из этих пяти случае выявлены при тестировании в аэропорту.

С прошлой среды непрерывно сокращается среднее число госпитализированных за последние 7 дней — со 140 на 13 января до 98 в среду, и общее число госпитализированных за прошедшую неделю (13 января — 982, в среду — 689). Однако Перевощиков пока что не считает ситуацию в больницах стремительно улучшающейся.

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Юрий Перевощиков Коронавирус Центр профилактики и контроля заболеваний
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