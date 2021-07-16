Перевощиков: если бы ранее доминировал дельта-вариант Covid-19 — заболевших было бы намного больше

Если бы в прошлом и первой половине этого года широкое распространение уже получил дельта-вариант Covid-19, то заболевших — при аналогичных ситуациях заражения — было бы намного больше, сказал в интервью программе Латвийского Телевидения "Утренняя панорама" директор Департамента профилактики и анализа риска инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков.

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По словам эксперта, одна из причин этого — большая заразность нового варианта вируса. "Также, если мы сравним схожие обстоятельства, в которых люди могли заразиться в прошлом и этом годах — дома, при контакте с друзьями — то такие ситуации более не сравнимы с эпидимиологической точки зрения, поскольку при схожих обстоятельствах число инфицированных могло бы быть намного больше", — пояснил Перевощиков.

Эпидемиолог отметил, что в последние недели заболеваемость Covid-19 уменьшилась, однако темп снижения стал медленнее, чем это было изначально. Согласно расчетам Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, показатели заболеваемости еще какое-то время продолжат снижаться и на следующей неделе кумулятивный показатель в Латвии на 100 000 жителей может упасть ниже 20. Однако в целом в Европе ситуация стремительно ухудшается, и это происходит на три недели раньше, чем в прошлом году.

"В шести странах ситуация фактически ухудшается драматически, особенно в Португалии, Испании, Кипре, Люксембурге, Мальте и Нидерландах, и по прогнозам Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, в ближайшее время за ними последует и ряд других стран", — предупреждает эксперт.

Юрий Перевощиков, говоря о возможных ограничениях, которые придется вводить при ухудшении ситуации, говорит, что самые высокие риски касаются невакцинированных и непереболевших Covid-19. По мнению эпидемиолога, ограничения следует распространять именно на эту часть общества.

"На мой взгляд, эти ограничения не будут равномерными. В соответствие с рисками, ограничения преимущественно коснутся людей, у которых высокий риск инфицирования и высокий риск передачи инфекции другим людям, то есть, неимунных людей. По моему мнению, так будет происходить во всех странах, и это обосновано эпидемиологическими рисками", — подытожил Перевощиков.