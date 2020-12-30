Перевощиков готов поддержать продолжение дистанционного обучения или продление каникул

Отмена очного обучения дала хороший эффект и помогает контролировать распространение Covid-19, заявил сегодня на пресс-конференции представитель Центра по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ) Юрий Перевощиков.

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На вопрос о том, нужно ли продлевать школьные каникулы, чтобы уменьшить распространение болезни, Перевощиков сказал, что как эпидемиолог он поддержал бы продолжение дистанционного обучения или продление каникул.

Отмена очной учебы позволила остановить рост заболеваемости среди школьников — уже несколько недель подряд она не превышает 5% от всех зараженных в Латвии.

Если дистанционное обучение прекратится и начнется очное, эпидемиологи рекомендуют использовать маски, сказал Перевощиков.

Заболеваемость Covid-19 все еще находится в активной фазе, и количество заражений увеличивается с каждым днем. "Сегодня произошел очередной антирекорд", — сказал Перевощиков.

Большое количество положительных тестов за последние два дня эксперт объясняет тем, что, как и в другие годы с другими заболеваниями, люди часто не обращаются за помощью в праздничные дни. Представитель ЦПКЗ подчеркнул, что количество пациентов, нуждающихся в стационарном лечении, постоянно увеличивается.

Эксперт отметил, что в Латвии заболеваемость Covid-19 на 40% выше, чем в среднем по ЕС, а в Литве заболеваемость еще выше в нескoлькo раз.