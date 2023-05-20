Перевощиков: готовимся осенью прививаться от нового вида Covid-19

Очень вероятно, что во второй половине лета или осенью в Латвии появится новый тип вируса Covid-19, прогнозирует директор отдела анализа рисков и профилактики Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) эпидемиолог Юрий Перевощиков в разговоре с агентством LETA.

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На сегодня доля позитивных тестов на Covid-19 и грипп снижается. Все меньше и концентрация вируса в сточных водах. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) также сообщила в начале мая, что глобальная пандемия коронавируса больше не считается международной чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения. По словам Перевощикова, завершился и мартовско-апрельский всплеск заболевания. Но терять бдительность рано.

"Вирус не останется в существующей форме или подтипе на всю жизнь, будут продолжаться мутации. Скорее всего, мы увидим новый вид во второй половине лета и, может быть, осенью. Тяжелее он не будет, но количество больных увеличится", — пояснил Перевощиков.

Он указал, что высота пика будет зависеть от того, у скольких человек сохранился приобретенный иммунитет, а также сколько было привито. Поэтому, по его оценке, к осенней кампании вакцинации от Covid-19 и гриппа следует в любом случае готовиться, потому что "сезонные факторы, несомненно, будут влиять, а у принадлежащих к группам риска лиц выше риск заражения".

Другие вирусы пока курсируют по стране в обычном режиме. По словам Перевощикова, время от времени случаются вспышки кишечных инфекционных заболеваний, и в этом году стало известно о трех случаях дифтерии. Летом будет больше сезонных болезней, но меньше респираторных. Он напомнил, что летом, как и каждый год, активизируются клещи, об этом важно помнить, посещая лес — надо заранее обновить прививку от энцефалита. К слову, теперь клеща можно сдать на анализы в уличных пунктах приема анализов.

Также летом, когда температура воздуха повышается, продукты вне холодильника быстрее портятся. Например, если в них окажется небольшое количество сальмонеллы, то в течение нескольких часов она размножится и может вызвать серьезные кишечные заболевания, указал Перевощиков.

Он также рекомендует купаться в местах, где ведется мониторинг воды, потому что в небольших неконтролируемых водоемах больше рисков попадания бактерий в организм. Однако, если вам довелось в таком случае купаться, Перевощиков рекомендует обратить внимание на то, чтобы ваше лицо не соприкасалось с водой: как через рот и нос в организм могут попасть болезнетворные микроорганизмы.

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В случае любой болезни просит оставаться дома, чтобы не заразить окружающих.