Перевощиков: к концу года ожидается рост заболеваемости Covid-19
Foto: Mārtiņš Purviņš, DELFI

С приближением праздников в конце года ожидается рост заболеваемости Covid-19, заявил представитель Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) Юрий Перевощиков.

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По данным ЦПКЗ, после двух месяцев снижения заболеваемости на прошлой неделе — с 21 по 27 ноября — число случаев Covid-19 увеличилось на 35,1%.

Перевощиков напомнил, что каждый год после праздников наблюдается рост заболеваемости Covid-19, и одним из факторов влияния являются социальные контакты — люди общаются и меньше думают о дистанцировании.

Также привести к росту заболеваемости может новый подтип омикрона — BQ1, который более заразен и в настоящее время занимает ведущее место в Европе.

"На данный момент не существует единой модели, чтобы лучше отражать ситуацию с Covid-19. Есть ученые, которые прогнозируют, что уровень заболеваемости Covid-19 в Латвии останется неизменным или увеличится. Есть и те, кто указывает на дальнейшее снижение заболеваемости. Я считаю,что заболеваемость будет такой же, как сейчас, или чуть больше. В конце года мы увидим рост, но он не будет таким драматичным и серьезным, как в прошлые разы", — сказал Перевощиков.

С приближением праздников увеличится и количество посещений магазинов, поэтому Перевощиков рекомендует задуматься о вакцинации, напоминая, что привитые люди меньше заражаются, а риск госпитализации или возможность смерти для них ниже.

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