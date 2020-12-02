Перевощиков: локдаун необходим, если общество не соблюдает меры по ограничению Covid-19
Foto: F64

Опыт других стран свидетельствует, что жесткие ограничения (локдауны) необходимы, если в обществе нет участия в ограничении Covid-19, заявил на пресс-конференции вечером во вторник директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков.

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"Опыт других стран показывает, что жесткие локдауны нужны, но в отдельных странах, например, Швеции и Финляндии, работает ответственность общества. Поэтому тут надо комбинировать", — сказал он.

В ряде стран Европы наблюдается спад заболеваемости Covid-19, но в Латвии и еще четырех странах продолжается рост.

По словам Перевощикова, сначала после объявления чрезвычайной ситуации были признаки стабилизации — прирост заболеваемости уменьшался от недели к неделе, но на прошлом неделе "уменьшения заболеваемости мы уже не видели".

Специалист обратил внимание на ситуацию в трудовых коллективах, где по-прежнему обнаруживаются очаги инфекции. "С одной стороны, это социальный пузырь, с другой стороны, мы видим, что там еще можно усиливать [ограничения], чтобы дать людям дополнительную безопасность на рабочих местах", — сказал Перевощиков, имея в виду ношение масок на рабочих местах.

Как сообщалось, вчера правительство продлило чрезвычайное положение в Латвии до 11 января и ввело дополнительные ограничения в борьбе с Covid-19.

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