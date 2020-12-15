Перевощиков: наблюдается кратковременное выравнивание кривой заболеваемости Covid-19
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Сейчас в Латвии наблюдается кратковременное выравнивание кривой заболеваемости Covid-19, в то время как в двухнедельном периоде заболеваемость продолжает расти, сообщил журналистам директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) Юрий Перевощиков.

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По его словам, немного снизилась и доля положительных тестов, но количество тестов по-прежнему велико.

В то же время снизилась заболеваемость Covid-19 у детей до 14 лет и людей старше 50 лет. Снижение заболеваемости наблюдается в Риге и Рижском регионе, при этом количество самоуправлений, в которых заболеваемость особенно высока, не увеличилось.

Количество случаев, выявляемых каждый день, эпидемиолог по-прежнему считает очень высоким. "В среднем врачи работают с 624 новыми случаями в день — это огромное количество пациентов, которым необходимо лечение", — сказал Перевощиков, добавив, что чем больше случаев, тем больше влияние на эффективность эпидемиологического расследования.

Обычно под активным наблюдением ЦПКЗ находится около 15 000 контактных лиц, что, по оценке эксперта, очень много.

Кроме того, половина всех инфицированных людей старше 50 лет, то есть они относятся к возрастной группе, в которой чаще всего прогнозируется тяжелое течение болезни.

Существует скрытое распространение инфекции в обществе, потому что почти в половине всех выявленных случаев невозможно найти конкретный источник инфекции.

Эпидемиолог также напомнил, что по-прежнему растет количество госпитализированных пациентов с Covid-19. Ежедневно в больницы доставляется более 90 пациентов. В настоящее время количество госпитализированных пациентов с Covid-19 составляет 841.

По словам Перевощикова, что в настоящее время ежедневно умирает в среднем десять пациентов с Covid-19, и уровень заболеваемости в Латвии уже превысил средний показатель по Европейскому союзу.

По мнению эксперта, эпидемиологическая ситуация сейчас неблагоприятная, и она может ухудшиться. "У нас также нет коллективного иммунитета, поэтому нет никакой надежды на то, что болезнь исчезнет сама по себе. Нам нужно контролировать вирус, а не позволять вирусу контролировать нас", — сказал эпидемиолог.

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LETA

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Юрий Перевощиков Коронавирус Центр профилактики и контроля заболеваний
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