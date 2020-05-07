Перевощиков: нельзя сразу отменить все ограничения, связанные с Covid-19

Выход из режима чрезвычайной ситуации в Латвии должен быть постепенным, и не все ограничительные меры относительно Covid-19 могут быть немедленно отменены. Об этом во время пресс-конференции заявил в четверг директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Юрий Перевощиков.

Эксперт подчеркнул, что следует понимать, что эта болезнь все еще распространяется и в других странах, и если Латвия предпримет неверные шаги, последствия могут быть весьма драматичными. Поэтому, по его мнению, необходимы четырехнедельные периоды, в течение которых эксперты будут продолжать следить за ситуацией.

"Если ситуация будет развиваться благоприятно, то многие меры будут отменены", — отметил Перевощиков, добавив, что действующие ограничительные меры были вовремя предприняты Латвией, что позволило добиться успехов и сохранить низкий уровень заболеваемости, хотя до победы еще далеко.

По словам представителя SPKC, показатели последних дней свидетельствуют о том, что уровень заболеваемости снижается. Однако бывают случаи, когда специалисты обнаруживают заболевание в учреждениях социальной опеки или коллективах, но эти случаи довольно незначительны.

"По сравнению с другими странами эти случаи обнаруживаются на достаточно ранней стадии", — сказал эксперт.

О положительном развитии ситуации свидетельствует и потенциал больниц, которые не перегружены пациентами Covid-19.

"На этой неделе мы можем сказать, что количество людей, которые избавились от вируса, превысило количество людей, которые все еще находятся на пути к окончательному исцелению. В настоящее время 464 человека больше не распространяют вирус, но 427 все еще могут его распространять", — резюмировал Юрий Перевощиков.