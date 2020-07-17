Перевощиков: нужно быть осторожнее с иностранцами, ЕС слишком рано отменил ограничения

Ситуация с Covid-19 в мире становится все хуже, а локальные вспышки в странах ЕС говорят о том, что некоторые ограничения были отменены слишком рано, считает глава Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков.

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По его словам, появились новые риски: если первые заболевшие в Латвии заболевали за границей, то многие из нынешних — после контакта с иностранцами и людьми, вернувшимися из поездок за границу. "Больше половины случаев заражения связаны с этими новыми рисками", — сказал он.

По его словам, эти риски — бары, дискотеки, ночные клубы — уже известны в ЕС, но в Латвии этот сценарий разыгрался только на прошлой неделе. "Нам удалось остановить эти вспышки. К сожалению, каждый третий-четвертый случай связан с тем, что человек заразился за границей. Возвращаются люди — в основном латвийцы, но есть и иностранцы с видом на жительство. Последние недели они заболевали в Швеции, России, Украине, Узбекистане, и из некоторых других стран по одному случаю. Многие из этих случаев не ограничивались одним заболевшим — заболевали члены семьи, друзья, знакомые и коллеги", — рассказал Перевощиков.

Средний заболевший стал моложе, и с одной стороны это хорошо, а с другой — дает инфекции больше возможностей распространяться, отметил он.

В целом, считает Превощиков, ситуация в Латвии стабильна и в ближайшие дни, скорее всего, число заболевших уменьшится. Однако, предупредил он, нужно быть осторожнее с теми людьми, кто побывал за границей.