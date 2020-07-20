Перевощиков: организаторы мероприятий на ул. Тербатас должны были спрогнозировать количество посетителей

Организаторам праздника на улице Тербатас следовало спрогнозировать большой интерес людей и риск их скопления, считает директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Юрий Перевощиков.

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В нормативных актах предусмотрены ограничения для организаторов мероприятий, и, если организаторы увидели скопление людей, мероприятие следовало прекратить, добавил он.

Перевощиков считает, что и сами люди должны задумываться о риске оказаться в толпе и заболеть Covid-19.

Как сообщалось, в пятницу в Риге на открытии пешеходной улицы Тербатас люди массово не соблюдали установленные из-за Covid-19 правила дистанцирования, поэтому организаторы отменили культурные мероприятия, предусмотренные в субботу, 18 июля.

Министр здравоохранения Илзе Винькеле для обсуждения происшедшего пригласила на встречу представителей временной администрации Риги.