Перевощиков: пока нельзя прогнозировать, продолжится ли рост заболеваемости Covid-19

В настоящее время невозможно прогнозировать, будет ли продолжаться рост заболеваемости Covid-19, заявил на заседании правительства эпидемиолог Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦКПЗ) Юрий Перевощиков.

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С воскресенья двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости в Латвии на 100 000 населения увеличился с 370,1 до 379,2 случая во вторник.

По словам эпидемиолога, такой прирост заболеваемости не связан с более широким тестированием — увеличение может быть периодическим, поскольку такой рост время от времени наблюдается, но не всегда приводит к дальнейшему ухудшению эпидемиологической ситуации.

Динамика стационарных пациентов в семидневный период также показывает небольшой рост, что связано с увеличением распространения инфекции. Перевощиков выразил обеспокоенность количеством тяжелых пациентов, которое практически не изменилось с 4 марта и составляет около 60 человек.

Индекс репродукции вируса снизился до 0,96, что означает, что в настоящее время 100 человек теоретически могут заразить 96 человек.

На прошлой неделе небольшой рост заболеваемости наблюдался только в Латгале и Земгале и во всех возрастных группах, кроме детей. Самая высокая заболеваемость среди детей — в группе от 15 до 19 лет.

Почти в половине случаев источник инфекции не был выявлен, а в 51,8% отслеженных случаев люди чаще заражались дома и на рабочих местах.

О росте заболеваемости сообщили 19 стран ЕС и ЕЭЗ. При этом показатель Латвии упал ниже среднеевропейского уровня.

Эпидемиолог также обратил внимание на Германию, где заболеваемость вдвое ниже, чем в Латвии, но введены более строгие ограничения на Пасху.

Как сообщалось, что прошлой неделе было выявлено на 5,2% больше случаев Covid-19, чем за последнюю неделю марта.