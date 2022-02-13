Перевощиков: пока рано говорить о том, что пандемия идет на спад

Штамм "омикрон" позволяет людям сравнительно легко переболеть Covid-19, но пока рано говорить о том, что появление этого "мягкого" варианта вируса означает окончание пандемии. Об этом в интервью Delfi Plus заявил эпидемиолог Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков.

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"Я не могу быть ни оптимистом, ни пессимистом — мы должны быть реалистами", — заявил Перевощиков, отвечая на вопрос, можно ли считать, что весной пандемия пойдет на спад.

"Мы знаем, что в обществе циркулируют как минимум три или четыре коронавируса. Они закрепились в популяции и теперь стали обычными вирусами — такими же, как те, что осенью и зимой вызывают у людей легкие заболевания. Мы не знаем, сколько времени это заняло в тот раз — год, два, а может, и десять лет. Пока что нам известно, что вирус меняется примерно каждые полгода и распространяется в обществе. Предыдущие штаммы — альфа и дельта — могли обходить полученный ранее иммунитет, люди болели, и тяжесть заболевания даже выросла. Сейчас мы видим, что вариант омикрон не так чувствителен к полученному ранее иммунитету, но болезнь носит легкий характер. Трудно сказать, случайное ли это явление. На данный момент мы не можем сказать: все, мутаций больше не будет, омикрон стабилизировался навсегда", — заявил Перевощиков.

По словам эпидемиолога, на прошлой неделе около пяти процентов случаев заражения приходились на штамм "дельта" — заболевание, которые вызывает этот тип вируса, часто протекает тяжелее. "Что это значит? Если на прошлой неделе у нас было около 60 тысяч лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, то по сути 3000 из них по-прежнему заражались "дельта"-штаммом", — отметил Перевощиков, добавив, что если частота госпитализаций сохранилась на уровне осени 2021 года, то в больницы за неделю попало не менее 150 человек.

"Летом заболеваемость точно будет ниже. Что будет укреплять иммунитет людей? Только вакцинация. Если ее не будет, то к осени люди в известной мере потеряют иммунитет. Так происходит с различными "неживыми" вакцинами: они не обеспечивают иммунитет на всю жизнь. Если штаммы будут меняться, то никто в мире не может дать четкий и ясный ответ и сказать, что дальнейшая траектория эпидемии известна", — заявил эпидемиолог.

"Судя по другим болезням, например, по вирусам гриппа — первые вирусы были сильными, с мощной вирулентностью и тяжелым ходом заболевания. Потом эта тяжесть снижалась. Мы надеемся, что и в этом случае она не вырастет, но это нельзя гарантировать на 100%. Но даже если нынешний ход заболеваемости сохранится, трудности все равно будут довольно большими: во время вспышек будет много больничных", — полагает он.

В целом же, по его словам, речь идет об управлении рисками. Если система здравоохранения в порядке, если критически важные службы в состоянии работать, то риски смягчения ограничений могут быть на приемлемом уровне.

Ранее уже сообщалось, что Министерство здравоохранения выдвинуло план поэтапного смягчения "ковидных" ограничений на рассмотрение Кабинета министров. Предполагается, что 1 апреля все меры могут быть отменены и будут носить лишь рекомендательный характер. Решение будет принято 15 февраля.