Перевощиков: после 1 апреля ношение масок следовало бы сохранить в местах высокого риска

В условиях уменьшения заболеваемости Covid-19 целесообразно сохранить использование масок после 1 апреля в зонах повышенного риска, заявил эпидемиолог Юрий Перевощиков.

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Количество выявленных случаев Covid-19 за последнюю неделю снизилось на 30%, количество стационарных больных продолжает уменьшаться, снижается и распространение инфекции в обществе, сказал он.

По мнению Перевощикова, маски следует сохранить в местах повышенного риска — учреждения здравоохранения, центры социального ухода, где есть люди с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями. Использование масок также следует сохранить в общественном транспорте.

Рост заболеваемости Covid-19, но без увеличения смертности, наблюдается сейчас в Австрии, Германии, Финляндии и Италии. Это можно объяснить отменой мер безопасности, большей мобильностью людей, возобновлением туристического сезона.

Во избежание заражения Covid-19 Перевощиков призывает соблюдать меры предосторожности, не посещать общественные места даже при малейших симптомах респираторных заболеваний, проветривать помещения.