Перевощиков: профессиональный спорт — не главный фактор распространения коронавируса в стране

директор Департамента анализа рисков и профилактики инфекционных болезней Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC, ЦПКЗ) Юрий Перевощиков не считает, что профессиональный спорт является главным фактором, влияющим на общую ситуацию с распространением Covid-19 в Латвии.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Перевощиков сообщил агентству LETA, что представители профессионального спорта в достаточной степени изолированы от остального общества. Случай с рижским "Динамо", где была выявлена вспышка коронавируса, показывает, что в этой команде всех регулярно проверяют на Covid-19, а зараженные соблюдают самоизоляцию и отделены от остального общества.

Эксперт отметил, что в последний раз, когда Covid-19 был обнаружен в команде, дальнейшего распространения инфекции не было обнаружено.

"Не думаю, что профессиональный спорт — главный фактор, влияющий на общую ситуацию в стране, — сказал Перевощиков. — Конечно, люди, занятые в профессиональном спорте, заражаются друг от друга, но в профессиональном спорте, по крайней мере, в рижском "Динамо", ситуация достаточно хорошо контролируется. А вот в любительском спорте мы наблюдаем не очень приятную динамику".

Как уже сообщалось, накануне коронавирусную инфекцию выявили у 13 человек, связанных с хоккейным клубом "Динамо". В связи с новой вспышкой заболевания команда не сможет принять участие в ближайших матчах в чемпионате КХЛ. Домашние матчи против подольского "Витязя" и магнитогорского "Металлурга", запланированные на 17 и 19 октября, не состоятся.

В общей сложности за минувшие сутки в Латвии выявили 188 новых случаев Covid-19. Это крупнейшее число инфицированных, выявленных за сутки в Латвии. Предыдущий антирекорд — 148 новых случаев — был зафиксиран 15 октября.

Согласно данным ЦПКЗ, по меньшей мере 50 новых случаев выявлено в Вецпиебалгском крае, несколько заболевших связаны с ранее выявленными случаями заболевания и вспышками, 13 заболевших человек вернулись из Беларуси.

Чтобы предотвратить дальнейшее распространение коронавирусной инфекции, правительство постановило запретить проведение групповых спортивных тренировок в помещениях. Запрет вступил в силу с 17 октября и будет действовать до 6 ноября.

Любительские спортивные мероприятия до конца запрета можно проводить только на открытом воздухе, не используя раздевалки, а в помещениях могут проводиться только индивидуальные занятия спортом.

Ограничения не распространяются на тренировки взрослых сборных Латвии, олимпийской и параолимпийской сборной, а также команд высших лиг.