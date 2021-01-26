Перевощиков рассказал, когда Латвия сможет достичь пропорции 200 случаев на 100 000 жителей

На протяжении недели в Латвии наблюдается медленный и стабильный спад заболеваемости Covid-19. Благодаря тому, что спад постепенный, эпидемиологи смогли спрогнозировать, когда могут быть достигнуты озвученные ранее показатели 200 случаев на 100 000 жителей. Напомним, именно при такой пропорции правительство обещало пересмотреть ограничения.

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"Сейчас мы наблюдаем стабилизацию и умеренное уменьшение количества новых случаев заболевания Covid-19. Если в период зимних праздников фиксировалось более 1000 новых случаев в день, то сейчас их около 775. Озвученные 200 случаев на 100 000 жителей - это значит, что в день должно фиксироваться 270 случаев, - пояснил эпидемиолог Центра профилактики и контроля заболеваний (SKPC) Юрий Перевощиков, добавив при этом, что при таком раскладе будет еще рано праздновать победу. "Просто в таком случае мы сможем более эффективно управлять ситуацией и отслеживать новые случаи инфицирования", - пояснил он.

По словам Перевощикова, если ежедневно число заболевших будет уменьшаться на 10-12 человек, то рубежа в 200 случаев можно будет достичь с 23 по 28 февраля. "Впрочем, это довольно оптимистичный сценарий. Если в какие-то дни или недели будут значительные колебания в сторону роста, то срок может быть продлен", - пояснил эксперт.

Также он напомнил про новый штамм коронавируса, в результате чего заболеваемость может снова начать расти.

Как сообщалось, Министерство здравоохранения выступило с предложением ввести "принцип светофора" при оценке дальнейших ограничений. Это значит, что ограничения могут быть смягчены, если двухнедельная заболеваемость составит не более 200 новых случаев на 100 000 человек.

"Светофор" будет работать следующим образом: