Перевощиков резко раскритиковал снижение количества рейсов общественного транспорта в Риге

С точки зрения эпидемиологической безопасности снижение количества рейсов общественного транспорта в Риге является "полностью неприемлемым", заявил на пресс-конференции директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) Юрий Перевощиков.

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По его словам, кризисная рабочая группа правительства сейчас обсуждает возможные ограничения, направленные на снижение распространения заболевания Covid-19.

"Мы крайне недовольны ситуацией в общественном транспорте предприятия Rīgas satiksme, снизившего количество рейсов", - отметил Перевощиков.

Специалист подчеркнул, что уменьшение количества рейсов в часы пик, когда люди едут на работу или возвращаются домой, является полностью неприемлемым с эпидемиологической точки зрения.

Если общественный транспорт ходит реже, то скопление людей в транспорте очень интенсивное, пояснил представитель ЦПКЗ. Перевощиков считает, что решением этого вопроса должна заняться Рижская дума.

Как уже сообщалось, после объявления в Латвии чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса в Риге с 21 марта произошли изменения в расписании движения общественного транспорта.