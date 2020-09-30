Перевощиков: рост заболеваемости Covid-19 связан с целенаправленным тестированием и заболеваемостью в Европе

Наблюдаемый в последнее время в Латвии рост случаев Covid-19 связан с более целенаправленным и широким тестированием, а также с ростом заболеваемости по всей Европе, заявил на пресс-конференции директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) Юрий Перевощиков.

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Как сообщалось, в минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 95 случаев Covid-19, что является рекордно высоким показателем с начала пандемии.

По словам Перевощикова, на прошлой неделе каждый день делалось в среднем 2200 тестов, тогда как с этой недели — 3900 или на 75% больше. Это в значительной мере связано с тестированием через образцы слюны, которое провести проще.

В то же время тестирование стало более целенаправленным, так как большая часть вновь выявленных случаев связана с уже известными источниками инфекции. Именно такие случаи дали больше всего прироста во вторник. Это очаги в Даугавпилсе, Кулдиге и Олайне.

О более широком распространении болезни свидетельствует также увеличившаяся доля позитивных тестов — 1,6% по сравнению с 1% на этой неделе.