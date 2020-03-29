Перевощиков: слабое звено вируса — дистанция два метра. Массовые заболевания можно предотвратить

Широкое и неконтролируемое распространение коронавируса Covid-19 можно отдалить и даже предотвратить, если строго соблюдать социальное дистанцирование. Об этом заявил в воскресенье во время пресс-конференции директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков.

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Он подчеркнул, что принятые правительством решения по ограничению "Covid-19" эпидемиологически обоснованны.

"У инфекционных заболеваний существует цепь: источник инфекции (человек, который распространяет возбудителя инфекции), есть принимающее инфекцию лицо, и есть факторы, которые помогают вирусу перемещаться от уже инфицированного человека к еще не зараженному. В основе эпидемиологии лежит принцип: эту цепь нужно прервать, используя слабое звено. У этого вируса слабое звено — дистанция два метра. Если мы будем соблюдать эту дистанцию, то мы в известной мере не позволим вирусу перейти с одного человека на другого. Принцип физического дистанцирования нужно соблюдать весь период эпидемии", — отметил Перевощиков.

Перевощиков пояснил, что развитие эпидемии можно разделить на четыре этапа. Первый этап — это контролируемое распространение инфекции, когда можно выяснить, как люди заразились. На этой неделе в Латвии появились первые случаи, когда пути распространения инфекции отследить не удалось, и это второй этап. Большинство стран эту стадию уже прошли, пережив в большей или меньшей степени неконтролируемое распространение вируса. На третьем этапе инфекцию можно контролировать, обеспечивая адекватную медицинскую помощь.

Четвертой этап эпидемии, когда переполнены медицинские учреждения, по мнению Перевощикова, можно избежать, если строго придерживаться установленных норм социального дистанцирования.