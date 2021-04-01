Перевощиков: смягчение ограничений приведет к дальнейшему распространению вируса
Foto: LETA

Статистически данные показывают, что в Латвии происходит репродукция Covid-19, и если существующие меры безопасности будут ослаблены, мы можем ожидать дальнейшего распространения вируса, заявил на заседании правительства эпидемиолог Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков.

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По его словам, коэффициент репродукции Covid-19 за последние две недели не вызывает особого оптимизма.

Он близок к единице, и это означает, что инфекция воспроизводится, а меры безопасности эквивалентны способности вируса им противостоять, сказал эпидемиолог.

"Таким образом, смягчая меры, мы просто дождемся дальнейшего распространения вируса", — заключил эксперт, добавив, что дальнейшее распространение британского штамма Covid-19 предсказуемо и вероятно.

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LETA

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LETA

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Юрий Перевощиков Коронавирус Центр профилактики и контроля заболеваний
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