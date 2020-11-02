Перевощиков советует усилить меры по ограничению распространения Covid-19

Ситуация с Covid-19 в Латвии не свидетельствует о стабилизации распространения инфекции, поэтому директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) Юрий Перевощиков рекомендовал бы усилить меры по ограничению распространения инфекции.

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Эпидемиолог напомнил, что необходимость соблюдения мер безопасности неоднократно подчеркивалась, жителей неоднократно призывали соблюдать дистанцию, требования гигиены и не ходить больными на работу, однако эксперты видят, что больные все равно не остаются дома.

Перевощиков подчеркнул, что вирус активно распространяется в рабочих коллективах, также часть людей заражается в общественных местах от неизвестных контактов.

Эксперт ЦПКЗ сказал, что не уверен в том, что нынешние меры будут достаточно эффективны. По его словам, это связано с тем, что часть населения не стремится соблюдать меры предосторожности.

Перевощиков подчеркнул, что дальнейшее распространение болезни, которое наблюдается в соседних странах, недопустимо, однако, по его мнению, нынешнее положение не свидетельствует о стабилизации ситуации.

Он также отметил, что невозможно даже определить, являются ли установленные ограничения достаточными, если часть людей их не соблюдает. По его словам, если бы меры безопасности соблюдались, как весной, у болезни не было бы шансов распространиться так быстро и неконтролируемо.

Эксперт подчеркнул, что локдауны в других странах также вводятся потому, что люди не соблюдают более мягкие ограничения и распространение Covid-19 выходит из-под контроля.