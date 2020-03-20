Перевощиков: у двух жителей Латвии после исчезновения симптомов все равно констатирован вирус Covid-19

У двух жителей Латвии после исчезновения симптомов все еще констатирован вирус Covid-19. Об этом на заседании парламентской Комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции заявил эпидемиолог Юрий Перевощиков, отвечая на вопрос депутата Сейма Раймонда Бергманиса, излечился ли кто-то уже в Латвии от коронавируса.

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Перевощиков пояснил, что на этой неделе начнут проверять, есть ли вирус Covid-19 у заразившихся ранее лиц. Он сообщил, что зафиксирован один случай, когда у пациента исчезли симптомы, и проверка на Covid-19 оказалась негативной.

По словам эпидемиолога, в настоящее время в Латвии реализуется стратегия, согласно которой, нужно быть уверенными в том, что к нормальной повседневной жизни могут вернуться только те люди, у которых полностью отсутствует вирус. Симптомов уже не наблюдается у нескольких заразившихся ранее латвийцев, однако предстоит еще проверить, свободны ли они от вируса.

Перевощиков сообщил, что проверка на наличие вируса должна быть проведена спустя три дня после исчезновения симптомов. Процесс проверки должен координировать семейный врач.