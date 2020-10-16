Перевощиков: умерший от Covid-19 латвиец был молод и не имел побочных заболеваний; выявлен новый очаг вируса
Foto: LETA

Одним из новых очагов заболевания Covid-19 стала Вецпиебалга, где на данный момент подтверждено как минимум 50 случаев инфицирования. Об этом в пятницу, 16 октября, в ходе пресс-конференции рассказал директор Департамента анализа рисков и профилактики инфекционных болезней Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Юрий Перевощиков.

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Он пояснил, что часть заражений связана с посещением местными жителями хора и поездкой на экскурсию. После путешествия многие участники экскурсии "остались дома с симптомами", добавил Перевощиков. При этом специалист отметил, что 50 заболевших — результат лишь трех дней тестирования (40 — с помощью новых тестов по слюне, 10 — традиционными тестами по мазку), поэтому есть опасения, что риск распространения заболевания еще выше, чем констатировано изначально.

Что касается летального исхода у пациента Covid-19, произошедшего за минувшие сутки, Перевощиков рассказал, что, согласно имеющейся информации, этот относительно еще молодой человек (30-35 лет, точный возраст медики из соображений защиты личной информации не раскрывают) не имел побочных заболеваний. Сперва у него проявились легкие симптомы, затем состояние начало ухудшаться до такого, что фактически он не мог уже общаться с окружающим миром.

В связи с этим Перевощиков призвал латвийское общество понимать, что в случае заражения Covid-19 даже здоровые люди могут столкнуться с тяжелым, клиническим случаем протекания болезни.

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