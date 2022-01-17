Перевощиков: уровень распространения Covid-19 очень высок, но есть и хорошие новости

В настоящий момент уровень распространения Covid-19 в Латвии очень высок, но есть и хорошие новости. Похоже, что "омикрон" легче "дельты", вакцинация помогает в борьбе с новым штаммом, заявил в интервью Латвийскому радио директор Департамента анализа и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По его словам, прирост числа выявленных заболеваний за неделю составляет почти 50%. Ситуация в целом фактически такая же, как была в конце октября, то есть перед введением локдауна.

Доля положительных результатов тестирования на минувшей неделе составляла около 16%. Ранее никогда такого уровня не наблюдалось. Репродуктивный коэффициент заболевания — 1,36, что свидетельствует о стремительном распространении вируса.

Хорошая новость состоит в том, что "омикрон" легче, чем "дельта", так как нагрузка на стационары ниже. Сегодня в больницы поступает около 8% от всех инфицированных. На прошлой неделе прирост числа госпитализированных составил всего 4%, а пациентов в тяжелом состоянии — 7%.

О стремительном распространении вируса эксперты предупреждали и ранее. Перевощиков считает, что сегодня важно сохранить жизнеспособность системы здравоохранения. Но большую тревогу вызывает экономика — как обеспечить работу предприятий и учреждений при таком высоком уровне заболевания.

Эксперт также указал на эффект вакцинации. Жители Латвии, получившие бустерную дозу, в 16 раз реже попадают в больницы.