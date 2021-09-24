Перевощиков: в ближайшие недели будет подтверждаться уже по 1000 случаев Covid-19 в день

Суточный показатель новых случаев Covid-19 в ближайшие три недели удвоится, достигнув 1000 — прогнозирует директор Департамента анализа рисков инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний эпидемиолог Юрий Перевощиков. Об этом сообщает портал rus.lsm.lv.

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Часть из заболевших неизбежно попадет в больницы, поэтому можно предполагать, что и число госпитализированных пациентов через три недели также станет вдвое больше. Ежесуточно, по прогнозам эксперта, в больницы будет поступать по 80 пациентов с Covid-19. Это создаст проблемы для стационаров — придется высвобождать новые койки для "ковидных" пациентов за счет больных с другими диагнозами. Примерно к 15 октября в стационарном лечении будут нуждаться около 700 человек с Covid-19, полагает эпидемиолог.