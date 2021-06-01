Перевощиков: в Латвии зарегистрировано чуть более 100 случаев повторного заболевания Covid-19

Заболеваемость Covid-19 в Латвии все еще настолько высока, а количество вакцинированных людей так невелико, что невозможно говорить об отмене каких-либо оставшихся ограничений для непривитых, заявил в интервью на телеканале TV3 эпидемиолог Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) Юрий Перевощиков.

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Эксперт отметил, что заболеваемость Covid-19 в настоящее время снижается по всей Европе, что обусловлено не только действиями людей в борьбе с вирусом, но и сезонностью заболевания.

По словам Перевощикова, уровень вакцинации требует значительного улучшения, чтобы еще больше снизить заболеваемость.

Специалист признал, что осенью потенциально можно ожидать нового роста заболеваемости Covid-19, однако эксперты прогнозируют, что он не будет таким большим, как осенью прошлого года. Эксперт повторил, что к осени нужно охватить вакцинацией не менее 70% населения.

По словам Перевощикова, в настоящее время нет четкой информации о необходимости ревакцинации.

Перевощиков сказал, что индийский штамм Covid-19, который отличается еще большей заразностью, чем британский, вызывает серьезное беспокойство. Специалисты ЦПКЗ наблюдают за ситуацией в Великобритании, где этот индийский штамм демонстрирует жизнеспособность, несмотря на большое количество вакцинированных в этой стране.

Представитель ЦПКЗ сообщил, что в Латвии зарегистрировано чуть больше 100 случаев, когда люди повторно заболели Covid-19. Перевощиков связывает это с особенностями конкретных человеческих организмов и низким иммунитетом, а также с распространением новых штаммов вируса.