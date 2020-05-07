Перевощиков: в последнее время Covid-19 заражаются от членов семьи, коллег и друзей

Эпидемиологические расследования Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) показывают, что в последнее время Covid-19 чаще всего распространяется среди членов семьи, коллег и друзей, рассказал агентству LETA директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний ЦПКЗ Юрий Перевощиков.

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В качестве примера он привел возможность, когда Covid-19 распространяется на рабочем месте в помещениях общего пользования, например, в столовой.

Перевощиков отметил, что с конца марта, когда наблюдалась максимальная заболеваемость Covid-19, количество новых случаев уменьшается уже пятую неделю подряд, тогда как объемы тестирования растут.

Данные ЦПКЗ свидетельствуют о том, что существенно уменьшилось количество пациентов, которые заразились за пределами локальных вспышек. Если в конце марта количество выявленных больных в рамках локальных вспышек, например, в приюте, составляло меньшую часть общего количества случаев Covid-19, то в настоящее время наблюдается обратная тенденция.

"Распространение концентрируется на определенных объектах", — добавил эксперт.

По словам Перевощикова, это свидетельствует о том, что распространение Covid-19 среди населения снижается, что в свою очередь указывает на эффективность введенных ограничений.

Тем не менее, как подчеркнул представитель ЦПКЗ, при смягчении ограничений нужно помнить о соразмерности, так как "вирус все равно распространяется так же, как до сих пор".

"Нам нужно понимать, что болезнь может вернуться", — подчеркнул эпидемиолог.