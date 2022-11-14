Перевощиков: вирус Covid-19 мутирует и меняется

Адаптируясь посредством мутаций, вирус, вызывающий заболевание Covid-19, будет постепенно изменяться, заявил агентству LЕТА представитель Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Юрий Перевощиков.

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В настоящее время в Латвии в 99% случаев преобладает омикрон типа BA.5. По словам Перевощикова, заболеваемость Covid-19 высокая — 13% тестов положительные — но в ближайшие четыре недели роста не ожидается. При этом неясно, снизится ли заболеваемость Covid-19 или ситуация останется стабильной.

Перевощиков указал, что штамм омикрон наблюдается до сих пор, образуя все новые и новые подтипы, и, скорее всего, ВА.5. не будет последним.

"В некоторых странах мы видим новый подтип омикрона — BQ1, который распространяется более интенсивно, чем BA.5. Прогнозируется, что к концу года он может стать доминирующим в некоторых странах, но прогнозы не являются 100%-ными. Мы продолжаем следить за ситуацией, и пока этот подтип в Латвии не распространился", — сказал Перевощиков.

Он добавил, что до сих пор не наблюдалось более тяжелого течения заболевания подтипом BQ1, чем распространенными в настоящее время штаммами вируса, но эпидемиологически он может быть лучше адаптирован к иммунитету человека. Перевощиков считает, что вирус, вызывающий "Covid-19", будет постепенно видоизменяться, но не исчезнет, поэтому он призывает людей вакцинироваться.

"Мы видим, что вакцинированные люди хорошо защищены от тяжелых, особо тяжелых форм заболевания Covid-19. Те люди, которые были привиты давно, болеют чаще, но тяжелое заболевание наблюдается редко. С другой стороны, те, кто был вакцинирован в течение последних шести месяцев, получили бустерную вакцинацию или завершил курс вакцинации, лучше защищены от заражения и смерти", — сказал он.

По его словам, вакцинированные люди в 3,4 раза лучше защищены от заражения Covid-19 и в 9,9 раза реже подлежат госпитализации. Также среди этих людей в 14,1 раза реже, чем среди непривитых, заражение Covid-19 заканчивается летально.