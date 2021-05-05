Перевощиков: возможность заразиться Covid-19 на воздухе минимальна

Статистика доказывает, что заражение Covid-19 на открытом воздухе происходит в единичных случаях, и количество таких возможностей минимально, заявил сегодня на заседании парламентской комиссии эпидемиолог Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков.

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Он подчеркнул, что заражение Covid-19 происходит в основном в помещениях. "Распространение вируса на открытом воздухе минимально, поскольку ветер также предотвращает концентрацию вирусных частиц в одном месте, как это происходит в помещении", — пояснил специалист .

Однако, по словам Перевощикова, заражение на свежем воздухе все же возможно, если люди долго находятся вместе, разговаривая и не соблюдая дистанцию. "Заболеванию на открытом воздухе могут способствовать большие скопления людей", — добавил он.

Он напомнил, что при нахождении на открытом воздухе следует учитывать внешние условия, например, есть ли у террасы, которая приравнивается к пребыванию на улице, крыша или временные стены, что может препятствовать воздухообмену.