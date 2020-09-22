Перевощиков: вспышка Covid-19 на рижском пищевом предприятии началась на прошлой неделе

Сегодня стало известно о 19 случаях заражения коронавирусом на одном из рижских пищевых предприятий. Эта вспышка началась неделю назад, когда стало известно о троих заболевших, рассказал на организованной Минздравом пресс-конференции глава Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков.

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Когда стало известно о троих заболевших на предприятии, были проверены остальные сотрудники — всего 273 человека. Во вторник, 22 сентября, стало известно о 19 новых заболевших. По словам Перевощикова, тестирование продолжается, и не исключено, что будут новые случаи.

Рассказал Перевощиков и о пяти новых случаях коронавируса среди хоккеистов рижского "Динамо" и персонала, который путешествует вместе с ними. Ранее сообщалось о пяти заболевших хоккеистах и двух работниках персонала, так что сейчас из связанных с "Динамо" людей более 12. Известно, что заразились спортсмены в России. Сейчас все они находятся на домашнем карантине, а их контактные лица соблюдают самоизоляцию.

На вопрос журналистов о том, не нужно ли открыть имена заболевших спортсменов, поскольку это общественно значимая информация — фанаты могут хотеть сфотографироваться или взять автограф — Перевощиков ответил, что это было бы преступлением, а опасность обществу не грозит, потому что спортсмены строго соблюдают карантин и, кроме того, контролируются полицией. При этом он согласился с тем, что, возможно, стоило бы сразу после обнаружения инфекции отправить на самоизоляцию всю команду, а не только тех, кто был с заболевшими в прямом контакте.

В целом, по словам Перевощикова, ситуация в Латвии держится под контролем. Латвия остается наименее затронутой коронавирусом страной Евросоюза. Ситуация в ЕС при этом продолжает ухудшаться: кумулятивная заболеваемость достигла 76 случаев на 100 000 человек, от пяти в Латвии до 300 в Испании. В Эстонии этот показатель достиг 31, в Литве — 24.

Сейчас в Латвии каждый день делается более 2000 тестов — это больше, чем летом, когда делали немногим более 1000 тестов в день. Положительными оказывается меньше одного процента результатов. По словам Перевощикова, ситуацию можно бы было назвать критической, если бы этот показатель достиг 3%, как это произошло в 10 других странах ЕС, например, в Испании.

За последние две недели в Латвии заболели 97 человек. Примерно треть случаев - завозные. Чаще всего люди заражались, побывав в России (15 случаев), Украине (6 случаев) и Великобритании (3 случая).

Перевощиков отдельно отметил, что выросло число учебных заведений, где пришлось отправить на самоизоляцию часть учеников. Это пять школ, один вуз и один детский сад — везде заболело по одному человеку. В одном учреждении произошло внутреннее распространение инфекции, а в остальных все самоизолировались вовремя.

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