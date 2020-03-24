Перевощиков: заболеваемость Covid-19 в Латвии еще какое-то время будет расти

Директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний (ЦПКЗ) Юрий Перевощиков заявил, что во всех странах Европы все еще растет количество заболеваний Covid-19. В интервью программе Rīta panorāmа на ЛТВ он также отметил, что некоторое время такой же рост прогнозируется и в Латвии.

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По мнению специалиста, в нынешних обстоятельствах в Латвии важно продолжать начатые профилактические меры, пытаясь внимательней отследить источники заражения.

Перевощиков сказал, что около двух третей из числа новых зафиксированных случаев заражения идентифицированы как произошедшие за границей, в то время как треть новых пациентов заражаются в Латвии в результате контакта с человеком, инфицированным Covid-19.

Серьезных случаев среди заразившихся жителей Латвии до сих пор нет. По словам Перевощикова, чем больше больных будет выявлено на ранней стадии и чем больше будет проведено тестов, тем лучше Латвия справится с распространением этой болезни.

Перевощиков отметил, что на этой стадии эпидемии Covid-19 особенно важно начать более широкое тестирование в различных группах риска, уделив особое внимание пациентам, которых доставляют в больницу с тяжелыми респираторными заболеваниями.

Отвечая на вопрос, как долго Латвия будет находится в режиме чрезвычайного положения и нужно ли будет его продлевать, глава ЦКПЗ не стал делать никаких прогнозов. По его словам, пока против вируса не выработался коллективный иммунитет, существует угроза новых вспышек.

На вопрос, стоит ли вводить в Латвии еще более строгие ограничения, Перевощиков признал, что с точки зрения инфектологии это было бы хорошо, но эксперт подчеркнул, что государство не должно при этом игнорировать экономические потребности общества.