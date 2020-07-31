Перевощиков: заболеваемость коронавирусом в ЕС и Латвии растет, ситуация непредсказуема

“Мировая статистика не внушает оптимизма насчет того, что инфекция вскоре пропадет”, - заявил на пресс-конференции Министерства здравоохранения директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SKPC) Юрий Перевощиков, комментируя ситуацию с распространением коронавируса в Латвии и мире.

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Ситуация в ЕС быстро ухудшается

Говоря о ситуации в мире, Перевощиков отметил, что пандемия пока не сбавляет обороты. Европейский союз перестал быть исключением - вот уже две недели подряд в странах ЕС наблюдается рост заболеваемости, примерно на 10-12%. “Две из трех стран ЕС указывают на рост заболеваемости”, - сказал Перевощиков.

Например, Франция буквально за неделю из безопасной страны стала страной из желтого списка. В Польше и Нидерландах также быстро ухудшаются показатели. “Мы не можем предугадать, что будет через неделю”, - предупредил Перевощиков. Он отметил, что среди недавних случаев заболевания в Латвии были как люди, прибывшие из стран риска, так и люди, приехавшие из, казалось бы, безопасных стран.

Латвия остается безопасной страной

Говоря о ситуации в Латвии, Перевощиков сообщил, что хотя вот уже три недели подряд заболеваемость растет, Латвия по-прежнему остается безопасной страной с эпидемиологической точки зрения.

За прошедшие пять дней ЦПКЗ выявил 12 новых случаев заболевания, из них девять так или иначе связаны с поездками за рубеж. “В случае двух очагов в семьях специалистам не удалось выявить связь с заграницей”, - указал Перевощиков, добавив, что таких случаев немного.

Осенью всё будет зависеть от поведения людей

На этой неделе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что не видит признаков того, что Covid-19 является сезонным заболеванием. Перевощиков отметил - с самого начала пандемии эпидемиологи видели, что климат не влияет на распространение болезни. “Сейчас нет никаких сомнений, что именно человеческое поведение может повлиять на первый, второй и последующие скачки заболевания.”

Тем не менее эпидемиолог не отрицает, что в распространении болезни есть и сезонный элемент. “Осенью люди меньше проводят времени вне помещений, а больше находятся в помещениях”, что может быть фактором в распространении вируса, отметил Перевощиков. Другой аспект - осенью откроются школы. Однако спрогнозировать роль этих факторов сейчас невозможно. Зато эпидемиологам точно известно одно - распространение болезни можно ограничить при помощи дистанцирования и других мероприятий, которые показали свою эффективность во многих странах ЕС.