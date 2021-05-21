Перевощиков: заболеваемость в Латвии не снижается из-за смягчения ограничений для невакцинированных

Причиной того, что заболеваемость Covid-19 в Латвии существенно не снижается, является ослабление ограничений для невакцинированных людей, заявил на ЛТВ эпидемиолог Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) Юрий Перевощиков.

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На вопрос о шагах, предпринятых властями для смягчения различных ограничений, он ответил, что ослабления ограничений оправданы только для людей, которые были вакцинированы, но не для общества в целом..

На вопрос, следует ли, например, отменить тесты на Covid-19 для привитых при возвращении из-за границы, Перевощиков ответил утвердительно. "Я думаю, что эта норма постепенно вступит в силу в нескольких странах", — прогнозировал он.

Комментируя принятое в четверг вечером решение Сейма поручить правительству разработать процедуры, позволяющие вакцинированным и недавно переболевшим зрителям посещать матчи чемпионата по хоккею в Риге, Перевощиков пообещал, что ЦПКЗ сделает все возможное, чтобы помочь организаторам соревнований достичь максимальной безопасности.