Перевощиков: заразиться Covid-19 можно и от умершего человека

Как и любой другой инфекционной болезнью, заразиться Covid-19 можно и от умершего человека, заявил на пресс-конференции директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболевания (ЦПКЗ, SPKC) Юрий Перевощиков.

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В связи с очагом заболевания в Елгавском похоронном бюро проверялась версия о заражении от умершего, но она не подтвердилась. Сейчас известно о трех заболевших клиентах бюро, и новые случаи заболевания не выявлены.

Перевощиков добавил, что риск заразиться от умершего не так велик, как от живого человека, который выделяет вирус при выдохе и активном перемещении. Соблюдая минимальные требования безопасности, работники моргов и похоронных контор могут избежать заражения.

ЦПКЗ планирует в ближайшее время разработать меры предосторожности для работников моргов и похоронных бюро.