Пернатые в городе. Куда исчезли голуби и как заставить чаек не кричать

Кормить голубей на центральных площадях больших городов — любимая забава местных жителей и туристов. Только вот в Риге голубей с каждым годом становится все меньше и меньше. Рассказываем, что повлияло на популяцию птиц и причем тут чайки и вороны.

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Белые, серые, пятнистые коричневые, с бахромой на лапках и без. Несмотря на широкую цветовую палитру, в Латвии обитают птицы одной породы — сизый голубь. Он попал к нам Южной Европы и Северной Африки, был некогда приручен и постепенно начал завоевание крупных городов. Во многих странах птиц так много, и они так усложняют жизнь коммунальщикам, что иногда можно увидеть запрет на кормление голубей.

Активисты просят не кормить птиц

Недавно на платформе manabalss.lv группа энтузиастов также стала собирать подписи за введение административной ответственности за кормление диких птиц на территории Риги. Инициаторы объяснили свою идею так: "Из-за кормления птиц страдают балконы, припаркованные во дворах автомобили, портится одежда прохожих, дворы и скамейки — сплошь в птичьем помете. Орнитологи постоянно предупреждают, что от такого кормления страдают и сами птицы".

Авторы опроса считают, что самоуправление города Риги должно включить в правила городского распорядка запрет на кормление птиц на территории города. Такая практика уже введена в нескольких европейских городах. "Выгодой для населения станет чистота на городских улицах и во дворах, тишина по утрам. Возможно, без прикорма птицы вернутся к морю. Для кормления птиц в основном используют хлеб, однако орнитологи предупреждают, что диких птиц нельзя им кормить. Лебедь, вообще, вегетарианец — ему вполне хватает травы, водорослей, планктона и мелких насекомых, которых в воде достаточно. Кормление хлебом со временем вызывает у лебедей зависимость, поэтому они могут быть агрессивны в присутствии людей и нападать, требуя корма", — поясняют защитники прав животных.

Однако эксперты считают, что в Риге в таком запрете необходимости нет. Символ мира голубь постепенно вытесняется другими птицами и неподходящими условиями для жизни. А зловредных чаек и ворон не то, что не подкармливают, но еще с боем отгоняют от мисочек, расставленных для бездомных котов. И они все больше выбирают города по другим причинам — из-за доступности корма в открытых мусорных контейнерах.

Тем более, что история помнит подобные, и даже более варварские кампании в отношении птиц. В Китае в рамках политики Большого скачка (1958—1962) была организован акция по борьбе с сельскохозяйственными вредителями. Замысел кампании был в уничтожении "четырех вредителей" — крыс, комаров, мух и воробьев. Но именно против воробьев кампания приняла наиболее массовый характер. Однако все закончилось плачевно, потому что в результате уничтожения птиц расплодились гусеницы и саранча, поедающие побеги, так как в экосистеме исчез важный естественный регулятор. В итоге воробьев пришлось даже завозить из СССР и Канады.



Так куда исчезли голуби?



Отчасти их выжили другие птицы и люди. Раньше эти птицы жили на чердаках. Но после того, как в 90-е годы в моду вошла перепланировка чердаков в мансардные квартиры, офисы и мастерские, а в многоэтажках их стали заколачивать от "непрошенных гостей", голуби в большом городе остались без крова, без места, где гнездиться, говорит орнитолог Латвийского национального музея природы Дмитрий Бойко. Еще одна причина — население становится меньше, меньше и любителей подкармливать птиц (что бы не говорили некоторые активисты).

Также в исчезновении голубей виноваты хищники. Ястребы и стервятники, летающие над жилыми массивами, сейчас нередкость. Для молодого или раненого голубя хищником являются также серебристые чайки и вороны. Очень часто этих птиц можно увидеть то с молоденьким воробышком в клюве, то с птенцом голубя. Пернатые конкуренты подъедают всех больных птиц. Тем более, что голуби достаточно болезненная популяция, у них часто встречается тот же птичий грипп. Даже здоровые особи слабее чаек и ворон, которые выиграли битву за мусорные баки, где доступно бесперебойное питание.

Там, где в домах еще есть расщелины, сохранились незастекленные и не модернизированные балконы, заброшенные дома, там есть и голуби. Частично их можно встретить в центре города, особенно они предпочитают места, где расположен какой-нибудь общепит или рынок. Но в районах стаи голубей встречаются все реже.

Почему в городе так много ворон?



Потому что у этой птицы практически нет врагов, говорит орнитолог музея Дмитрий Бойко. И их популяция с каждым годом растет. Только в Риге насчитывается около 2000 пар. Пока мусорные контейнеры будут открыты, с едой у птиц проблем не будет. Умная птица не гнушается отобедать и в местах кормежки котов. Ворона не боится отогнать от миски ни хвостатых, ни более крупную чайку.

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К слову, только часть ворон — коренные рижанки. Многие из них по осени любят улетать в Германию, а к нам зимовать прилетают птицы из Северных стран. Но откуда бы родом ни была ворона, попадая в Ригу, они все ведут себя одинаково. Кстати, на окраинах Риги можно встретить и ворона. Но ворон, в отличии от вороны, все же предпочитает жить в лесах. И возле многоквартирных домов не летает.

Чаек становится все больше



Настоящая беда, особенно для жителей спальных районов, расположенных ближе к морю — это чайки. Их и кормить не нужно, сами прилетают. В прошлом году на manabalss.lv также собирали подписи за то, чтобы вернуть "крикунов" в естественную среду обитания. Но отклика инициатива не нашла. Чаек становится больше, а как раз в первые месяцы лета молодые птенцы разгуливают по дворам, их родители пикируют на голову всем, кто пытается приблизиться к желторотому потомству. И да, кричат круглотуточно.

По словам орнитолога Дмитрия Бойко, серебристые чайки (не бакланы, и не альбатросы как мы их величаем) первый раз появились в столице в начале 80-х. Последний раз пересчет их делался в 2013 году. Тогда в Риге жило около 1000 пар. Сейчас их может быть примерно 1 500. Причем ареал проживания также расширился — они начинают гнездиться в непривычных местах без близости к водоемам. Если раньше они выбирали приморские районы Болдераю и Вецмилгавис, то сейчас они есть в каждом районе, и двинулись вглубь страны. Стайками живут в Инчукалнсе, Огре, Елгаве и Даугавпилсе. Их можно встретить везде, где есть плоские крыши и доступное питание. Птички "на юга" не улетают, поэтому встретить их около своего дома можно круглогодично.

"Серебристая чайка живет около 20 лет. Ее привычное место обитания — это островки вдоль озер и рек, болотистая местность. Но в городе ей раздобыть пищу гораздо легче. Не последнюю роль здесь играет наличие открытого полигона в Гетлини. Что стоит взрослой птице слетать до полигона и вернуться в место своего обитания — любой спальный район? Открытые мусорные контейнеры, места подкармливания бродячих кошек — все это способствует тому, что чайки не вернутся в ту среду, где они жили изначально (а жили они у озер — прим.ред)", — отмечает эксперт.

Птиц стало больше и потому, что варварское разрушение птичьих гнезд, которое в советские годы иногда практиковали на различных предприятиях — еще и уголовно наказуемое деяние.

"Чайки за лето выводят обычно одно потомство, где растет 2-4 птенца. Если гнездо разрушается или по другой причине птенцы погибают, то птицы могут отложить новую кладку. Птенцы слетают с крыш в июне-июле. Обычно к середине июля они уже умеют летать, поэтому чайки перестают оберегать малышей", — говорит Бойко.

Кстати, если ворона, защищая потомство, реально может клюнуть, то чайки в этом плане безопасны. Они только пикируют на врага и громко для устрашения кричат.

Опыт Европы в плане регуляции популяции чаек нам не подходит. "Жители многих европейских городов только рады, если у них хоть какие-то птицы появляются. Их экология этому не всегда способствует", — говорит Бойко. Единственное, чему мы можем поучиться в ЕС — закрывать мусорные баки крышками. И ввести штраф, как в некоторых странах, за кормление чаек на улице.



Почему чайки постоянно кричат?



Они не делают это специально, чтобы надоедать людям. Так они обозначают свою территорию, чтобы другие птицы были в курсе. Сейчас ночи короткие, птицы просыпаются рано. А если уж они поселились на какой-то крыше, то вероятно будут туда на гнездование возвращаться каждый год. Как утверждает Бойко, во время миграции, весной и осенью чаек становится больше, потому здесь на некоторое время задерживаются те, которые летят транзитом. Птицы из Скандинавии, Финляндии и северо-западных регионов России выбирают для зимовья более мягкий климат побережья Балтийского или Северного морей. Так как в Риге очень много подходящих по форме крыш (около 2 500), то с каждым годом многие чайки выбирают местом проживания именно нашу столицу.



Нужно ли этих птиц вытеснять за черту города?



Чайки — санитары города. Эти птицы всеядны. Рацион очень разнообразный. И при необходимости чайка легко переходит с одного типа корма на другой. Не гнушаются едой, которую трудно добыть. Если животное покрыто панцирем либо раковиной, как у моллюсков, пернатые поднимают их в воздух и бросают на камни, разбивая твердую оболочку. На суше питаются как растительной, так и животной пищей, подъедают яйца других птиц и грызунов. В целом выполняют в экосистеме города важную функцию — уничтожают больных и умерших животных, птиц, насекомых.

Foto: LETA

Безусловно легче всего им питаться там, где еда в открытом доступе и изобилии. Поэтому излюбленное место всех чаек Латвии — полигон "Гетлини". Десятки орнитологов съезжаются к этой мусорной куче, чтобы наблюдать за редкими видами чаек, которые транзитом летят через нашу страну.

В Департаменте жилья и среды Рижской думы уверяют, что проблема чаек ненова.

"Каждый год, особенно, весной вопрос чаек становится актуальным для города. Ничего кардинального город в отношении чаек не планирует, потому что многое зависит от локальных условий. В первую очередь, чтобы чайки не тревожили горожан, необходимо сделать так, чтобы им было неинтересно тут жить. Их, впрочем, как и ворон, привлекают две вещи — есть места, где вить гнезда и есть пищевая база. И именно на эти моменты нужно обращать внимание", — отмечают в Управлении среды департамента.

Если демонтировать гнезда, также как и перемещать или разгонять птиц можно только с разрешения Управления охраны среды, иначе это наказуемо, то следить за тем, чтобы не было доступа к остаткам пищи — могут все жильцы дома, где поселили незваные соседи. "Нужно закрывать мусорные контейнеры, если у домов происходит кормление котов, то после того, как коты поели, убирать тарелки, не подкармливать из окон. Если не будет еды, то чайки вынуждены будут покинуть территорию и искать другое место. Лучше всего воздействовать на превентивно", — добавляют эксперты. Кстати, охотиться на чаек также по закону нельзя по закону.

Поможет только одно средство: специально не подкармливать птиц и аккуратно выбрасывать мусор, плотно закрывая контейнеры.