"Персона Р": в деле о строительном картеле, возможно, упоминается имя министра финансов Рейрса

Опубликованы выдержки из уголовного дела о строительном картеле, расследованного Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) и завершенного в прошлом году. В документах пересказываются записанные KNAB разговоры строителей как о взаимном распределении заказов, так и цитируются высказывания о выплатах политикам. В разговорах упоминаются имена, и среди них есть не имеющие подтверждения. В их числе, возможно, и нынешний министр финансов Янис Рейрс (партия "Новое Единство"), cо ссылкой на Латвийское телевидение на rus.lsm.lv.

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Две недели назад в ходе предвыборных дебатов экс-глава Совета по конкуренции Скайдрите Абрама поставила министра финансов Яниса Рейрса в неловкое положение, спросив о возможном упоминании в так называемых переговорах о картеле строителей.

"KNAB не удалось доказать ни одного случая нарушения, но фигурировало, это фигурировало в переговорах. Я, наверное, могу спросить господина Рейрса: почему вы не подали в суд на тех строителей, которые позволили себе так о вас говорить?", — спросила министра Абрама.

"У меня не было таких данных", — ответил ей Рейрс.

В сентябре 2019 года, после обысков по делу "картеля строителей", журнал Ir сообщал, что в нем фигурируют имена около 10 политиков, среди которых и министр финансов. Однако в постановлении KNAB о завершении дела, в расшифровках разговоров строителей все лица были замаскированы инициалами и не раскрыты. Одним из до сих пор не идентифицированных является "персона Р".

Например, вот фрагмент из беседы бизнесменов Армандаса Гарканаса и Мариса Мартинсонса:

"Они дали 60 штук Солвите, мужу Солвиты. И [лицо Р.] говорит мне: "Конечно, все эти деньги с концами исчезли, б…. (нецензурное — прим. ред.)".

Кто этот "господин Р"? "Такая дискуссия когда-то была, я написал письмо в KNAB о том, что надо выяснять. Мне ответили, что не интересуются. Если будет необходимо пригласят. Но не пригласили", — ответил Рейрс.

Министр сообщил, что говорил со бизнесменом Мартинсоном, но определенно не о финансах партии.

Совет по конкуренции в течение нескольких лет проводил самое масштабное расследование в своей истории о картельном сговоре десяти строительных компаний. В основе дела были аудиозаписи, которые предоставило Бюро по борьбе с коррупцией. Они охватывают три года незаконной деятельности руководства крупнейших латвийских строительных фирм.