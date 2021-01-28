Первая крупная поставка вакцин состоится в апреле

Первым месяцем, когда Латвию может достигнуть “богатое” количество вакцин, будет апрель, сообщил журналистам министр здравоохранения Даниэль Павлютс (Развитие/За!), передает LETA.

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“В первом квартале мы точно не получим то количество AstraZeneca, на которое надеялись”, - сообщил министр.

Новый план вакцинации составлен исходя из более низких объемов поставок. Если раньше Минздрав рассчитывал получить 423 957 доз вакцины AstraZeneca, то сейчас в плане указана 108 791 доза. В апреле же Латвия получит значительный объем вакцин Pfizer, а также дополнительные партии вакцин AstraZeneca и Moderna.

Согласно плану, в первом квартале Латвия получит всего 1 757 831 вакцину.

Как уже сообщалось, сегодня правительство утвердило более подробный план вакцинации. Жители добровольно смогут подать заявку на получение вакцины. Из заявок будет сформирована очередь. Вакцины станут доступны более широкому кругу людей в июне.