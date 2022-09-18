Первая латвийская медсестра едет на войну в Украину

Сармите Цируле, медсестра общего профиля из Рижской Восточной больницы, первая из своих коллег-медсестер, кто отправляется в Украину, чтобы работать в военном госпитале или даже на линии фронта, сообщает Rus.LSM.

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У нее за плечами — опыт работы не только в Латвии: Сармите практиковалась и в Ирландии, и на корабле у берегов Дании.

Сармите Цируле с улыбкой отвечает на каждый вопрос пациентов. Это — ее последнее дежурство в Восточной больнице. Дальше она будет помогать раненым украинцам.

"Историческая справедливость еще и в том, что Украина — и наш бастион тоже! Это нельзя забывать", — говорит Сармите.

Она не только медик, но и теолог и изучает историю в магистратуре: "Я считаю, что страхи нас ограничивают, страхи не позволяют нам действовать, страхи парализуют нас. Поэтому и Иисус говорил ученикам: "Не бойтесь, я — там. Сохраняйте ум смелым". Одно дело — бояться и другое — осознавать риски".

Цируле работала во врачебной практике в Ирландии, а также на датском судне, чья команда строила ветрогенераторы в море. Опыта лечения боевых ранений у Сармите нет, но, как подчеркивает медсестра, его почти ни у кого нет.

"Когда я на судне работала, там 142 человека было, и я была единственным медиком. Нужно поддерживать жизнь пациента, насколько это возможно, пока ждешь вертолета с берега. Ни один военный тоже с таким не сталкивается, пока не начинаются боевые действия. Мы не созданы для войны. У моих младших сестер папа — украинец, и я очень внимательно отслеживала геополитическую ситуацию. Это началось с войны в Чечне, позднее были Грузия и Украина. Я работала как medical officer на судне, и в тот момент началась война. Тогда нас было уже шесть медиков, которые в то время хотели ехать, но законодательство не позволяло этого, нам бы грозила тюрьма", - говорит она.

Сармите не разглашает, куда именно в Украине она отправляется — но понятно, что это будет либо военный госпиталь, либо фронт: "Я не скажу, куда поеду, но я прежде всего буду в Киеве на курсах по тактическому обучению. Тогда я смогу отправиться или в военный госпиталь, или немного ближе к линии фронта. Но сейчас я не хочу говорить об этом".

Если бы не ковид, который настиг и ее саму, Сармите уже была бы там: "Была мысль уже 1 апреля, потому что я работала два года в ковидном отделении. Была идея с 1 апреля и отправиться. На концерте в поддержку Украины, спасибо Ральфу Эйланду, я заразилась ковидом. Заболела и поэтому не смогла поехать в Украину. У меня заболевание было средней тяжести, потребовалась реабилитация… Глупости. Но это было и хорошее время тоже. Я могла и свое сердце подготовить, чтобы не было помпезности — что вот я, героиня, туда отправляюсь. Ведь настоящие цели совсем иные: это не столько я, сколько украинский народ".

На руке у Сармите вытатуирован волк. Это — ее тотем. "Мне нравится выживание, нравится быть в лесу", — признается Сармите и смеется, что еще умеет хорошо маскироваться на местности.

Первыми медиками, уехавшими в Украину посла начала российского вторжения 24 февраля, стали два микрохирурга — Олаф Либерманис и Мартиньш Малзубрис, специалисты по реконструкции кистей рук.