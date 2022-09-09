Первая леди Латвии об абортах среди молодежи: в школах забывают рассказывать о работе тела

Первая леди Латвии Андра Левите высказалась об абортах и женском репродуктивном здоровье на международной конференции “Контроль фертильности - в руках женщин”. Об этом агентству LETA сообщила медиа-представитель канцелярии президента Латвии Элина Креса.

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По словам Левиты, молодые девушки не должны начинать взрослую жизнь с аборта, а беременность и становление матерью должны быть желанным событием в жизни женщины, а не тем, чего боятся или что навязывают общество или неблагоприятные обстоятельства.

Левите призвала делать упор на превентивные меры, а не на предотвращение последствий. В школьных программах часто забывают рассказывать о человеческом теле и его функциях, хотя это — один из самых важных предметов для молодежи, отметила она.

Андра Левите добавила, что, работая врачом и общаясь с подростками, ей часто приходится отвечать на вопросы и развеивать неверные представления о беременности.

Демографическую ситуацию, которая беспокоит большинство европейских и западных стран, не решить путем запрета абортов, отметила Левите. Она напомнила, что запрет на аборты приводит к незаконным и неквалифицированным абортам, которые часто приводят к гибели молодых женщин.

