Первая реакция политиков: русскоязычные не пошли голосовать

Низкая активность на выборах в Рижскую думу может быть связана с тем, что часть русскоязычных избирателей по тем или иным причинам решили не приходить на избирательные участки. Такое мнение в интервью LETA высказали сразу несколько лидеров списков.

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Во внеочередных выборах в Рижскую думу приняли участие 40,6% от всех избирателей, имеющих право голоса. Это самый низкий показатель на муниципальных выборах с 1997 года.

Кандидат на пост мэра Риги от "Нового единства" Вилнис Кирсис заявил, что на участках, где исторически велик процент русскоязычных избирателей, на этот раз была зафиксирована низкая явка. "У меня есть гипотеза, что избиратели "Согласия" растерялись. Может, им стыдно за то, что за 10 лет натворила партия, поэтому они не пришли голосовать", - отметил Кирсис, допустив, что свою роль сыграли и другие факторы: лето, Covid-19 и внеочередные выборы как таковые.

Лидер партии "Честь служить Риге" Олег Буров также предположил, что часть русскоязычных избирателей проигнорировала выборы. Низкая явка разочаровала Бурова: по его словам, избирательные участки были почти пустыми.

Бывший мэр Риги Нил Ушаков ("Согласие", в выборах не участвует) воздержался от комментариев по поводу результатов "Согласия" до объявления официальных итогов. Однако, по словам Ушакова, уже сейчас можно прогнозировать трудности с формированием коалиции. "Перед избранными в думу депутатами встанет огромная проблема - найти общий знаменатель", - сказал он. "Согласие" при этом допускает, что перейдет в оппозицию к новой власти в думе.

Представитель партии Alternative Алексей Росликов заявил, что причиной низкой активности избирателей стали погодные условия, а также то, что русскоязычные рижане разочаровались в "Согласии" и Русском союзе Латвии. Росликов надеется, что Alternative будет представлена в думе, а если для преодоления 5-процентного барьера партии хватит нескольких сотен голосов, она может подать в суд в связи с недействительными бюллетенями в Рижской классической гимназии

Кандидат в мэры Риги от списка "Для развития/За!" и "Прогрессивных" Мартиньш Стакис заявил, что большинство рижан проголосовали за перемены. По его мнению, коалицию в РД должны сформировать партии прежней оппозиции, которые представлены в правительстве. Однако прежде чем обсуждать этот вопрос детально, нужно дождаться официальных результаты выборов,

Первый номер в списке Русского союза Латвии Мирослав Митрофанов заявил, что низкая активность избирателей - это катастрофа для латвийской политики: "Если в соседних странах политическая активность растет, то в Латвии наоборот. Есть большое разочарование в государстве, но нет желания что-то менять", - отметил он. Главой интригой для русскоязычных избирателей Митрофанов считает то, сколько голосов сможет получить партия Alternative.

Лидер списка Национального объединения / ЛОР Эйнар Цилинскис заявил, что судя по результатам экзитполлов у рижан назрело желание сменить власть в городе. О том, каким может быть состав коалиции, говорить пока рано, но Цилинскис напомнил, что Национальное объединение / ЛОР провело две "красные линии" - оно не будет сотрудничать с "Согласием" и "Честь служить Риге".

Первый номер списка KPV LV Ральф Немиро отметил, что свою роль сыграл очень широкий выбор, перед которым оказался избиратель - в выборах участвовали 15 партий.

Как сообщалось, по результатам опроса избирателей на выходе с участков, в думу нового созыва могут пройти восемь партий и их объединений.