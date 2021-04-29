Первая в Латвии скоростная автодорога появится в 2028 году
Foto: Shutterstock

Первая в Латвии скоростная автодорога будет готова к 2028 году, сообщил директор по управлению развитием предприятия "Латвияс валстс цели" (ЛВЦ) Вернер Акимов на конференции "Сообщение и инфраструктура в годы пандемии".

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Скоростные автодороги планируется создавать на наиболее загруженных государственных автодорогах, например, участках Рижской окружной дороги Балтэзерс-Саулкалне (A4) и Саласпилс-Бабите (A5), участке Баускского шоссе (A7) от Кекавской окружной дороги до границы с Литвой.

Акимов сообщил, что реконструкция Рижской окружной дороги A4 может обойтись в 170,318 млн евро, а реконструкция Рижской окружной дороги A5 — в 202,923 млн евро.

Максимально разрешенная скорость на новых скоростных дорогах составит 130 км/ч, они будут закрыты для пешеходов и велосипедистов. На проезжей части скоростных автодорог не будет предусмотрено возможности для остановки и стоянки. Остановки общественного транспорта будут отделены от проезжей части, а поток пассажиров общественного транспорта через проезжую часть будет проходить по двухуровневым переходам, что ограничит возможности пересечения дороги на одном уровне с проезжей частью.

Представитель ЛВЦ отметил, что высокоскоростные дороги сэкономят время и ресурсы, а также увеличат безопасность движения, поскольку потоки транспортного движения будут разделены.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

34

Source

LETA
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor для бизнеса
Luminor для бизнеса
DELFI Brand Studio Читайте также
Wolt предлагает: путешествуй по Италии с Casa Nostra
В стиле хюгге. Диалог настоящего с прошлым в историческом центре Риги
Путешествуем вместе с Wolt: Армандс Яунземс и Эмилс Гатис Лиепиньш отправляются в США
"Tilts": Умные технологии могут повысить эффективность строительных работ
LATRAPS приходит в Рижский порт: план — переваливать до миллиона тонн в год
Когда лес приходит в город. Новый акцент в облике Риги - Дом парящих деревьев
100 дней на обеспечение ЧМ по хоккею ИКТ-инфраструктурой
По следам титанов мысли. Вдохновляющая "Резиденция философов"