Первая в Латвии скоростная автодорога появится в 2028 году

Первая в Латвии скоростная автодорога будет готова к 2028 году, сообщил директор по управлению развитием предприятия "Латвияс валстс цели" (ЛВЦ) Вернер Акимов на конференции "Сообщение и инфраструктура в годы пандемии".

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Скоростные автодороги планируется создавать на наиболее загруженных государственных автодорогах, например, участках Рижской окружной дороги Балтэзерс-Саулкалне (A4) и Саласпилс-Бабите (A5), участке Баускского шоссе (A7) от Кекавской окружной дороги до границы с Литвой.

Акимов сообщил, что реконструкция Рижской окружной дороги A4 может обойтись в 170,318 млн евро, а реконструкция Рижской окружной дороги A5 — в 202,923 млн евро.

Максимально разрешенная скорость на новых скоростных дорогах составит 130 км/ч, они будут закрыты для пешеходов и велосипедистов. На проезжей части скоростных автодорог не будет предусмотрено возможности для остановки и стоянки. Остановки общественного транспорта будут отделены от проезжей части, а поток пассажиров общественного транспорта через проезжую часть будет проходить по двухуровневым переходам, что ограничит возможности пересечения дороги на одном уровне с проезжей частью.

Представитель ЛВЦ отметил, что высокоскоростные дороги сэкономят время и ресурсы, а также увеличат безопасность движения, поскольку потоки транспортного движения будут разделены.