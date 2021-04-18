Первую дозу вакцины от Covid-19 получили более 178 500 жителей Латвии
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По меньшей мере первую дозу вакцины от Covid-19 получил 178 501 житель Латвии, 27 917 человек уже завершили курс вакцинации, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения (НСЗ).

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До субботы включительно в Латвии было сделано по меньшей мере 206 418 инъекций вакцины от Covid-19.

Количество привитых в последние дни жителей еще может вырасти, потому что не все медики вводят данные в электронную систему сразу после проведения вакцинации. Например, согласно данным НСЗ, в субботу в Латвии прививки от Covid-19 получили 3560 человек, однако, по обобщенным оперативным данным бюро вакцинации, в субботу в восьми центрах массовой вакцинации прививки получили более 5000 человек.

Согласно данным НСЗ, которые еще не являются полными и окончательными, в пятницу от Covid-19 были вакцинированы 6213 человек: 5761 человек получил первую дозу вакцины, а 432 — вторую. В свою очередь в субботу были вакцинированы 3560 человек, 3473 из них получили первую дозу вакцины, 87 — вторую.

По данным Центрального статистического управления, на 1 января 2021 года в Латвии проживало 1,894 млн человек. Таким образом, первую дозу вакцины от Covid-19 получили 9,42% жителей, а обе — 1,47%.

В то же время в Литве до 16 апреля первую дозу вакцины от Covid-19 получили почти 562 000 жителей, а обе — 209 354 жителя.

В Эстонии на 16 апреля первую дозу вакцины от Covid-19 получили почти 286 000 жителей, а обе — 84 224 жителя.

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LETA

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LETA

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