Первую небольшую поставку вакцины AstraZeneca Латвия надеется получить в начале следующей недели
Foto: EPA/Scanpix/LETA

В начале следующей недели в Латвию могут быть доставлены 13 439 доз вакцины AstraZeneca, хотя пока доставка еще не утверждена, свидетельствует подготовленная Министерством здравоохранения информация о вакцинации против Covid-19, которая будет рассмотрена на заседании правительства.

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Планируется, что эти вакцины могут быть доставлены 9 февраля или даже раньше. Они будут предназначены для вакцинации в центрах социального ухода.

Минздрав также планирует, что 11 или 12 февраля в Латвию будут доставлены 3600 доз вакцины Moderna, хотя эта доставка тоже еще не подтверждена. Планируется, что 1800 доз вакцины будут предназначены для первичной вакцинации, а еще 1800 доз будут храниться для повторного введения вакцины. Эти вакцины будут использоваться для вакцинации медицинских работников, возможно, фармацевтов.

19 февраля могут быть доставлены еще 20 738 доз вакцины AstraZeneca, а на неделе с 22 февраля планируется поставка 15 600 доз вакцины Moderna. В конце февраля в Латвию планируется доставить 38 697 доз вакцины AstraZeneca. Все эти поставки еще не подтверждены.

Минздрав также отмечает, что Moderna временно сократила объем поставок в Евросоюз на 25%, а AstraZeneca столкнулась с производственными проблемами, которые могут повлиять на поставки в первом квартале.

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LETA

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Коронавирус Вакцинация Евросоюз Латвия
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