Первую партию антигенных "быстрых" тестов на Covid-19 за 3 миллиона евро предоставит Ekspress laboratorija

Государственный центр закупок и логистики обороны первый договор о поставке антигенных тестов для самостоятельного использования на выявление вируса SARS-CoV-2, вызывающего Covid-19, заключен с предприятием Ekspress laboratorija на сумму в 3 миллиона евро, сообщили агентству LETA в Министерстве обороны.

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По информации Firmas.lv, предприятие Ekspress laboratorija, торгующее медицинскими товарами, принадлежит Томсу Бинде, Елене Путвике и гражданину России Сергею Лебедеву. Данных об оборотах и прибыли компании за последние годы в Firmas.lv — нет.

Государственный центр закупок и логистики обороны объявтл ценовой опрос в связи с закупкой антигенных тестов согласно спецификации, подготовленной Министерством здравоохранения. Всего было получено 30 предложений.

После оценки полученных предложений принято решение о заключении генеральных договоров с пятью претендентами — Ekspress laboratorija, Brief, ADDO Defense, A-birojs и A.Medical.

Цены, предлагаемые этими участниками тендера на поставку четырех миллионов тестов, составляют 0,75–1,25 евро за тест с доставкой в ​​течение 5–20 рабочих дней с момента заключения контракта.

Планируемый срок поставки первой партии из четырех миллионов тестов — пять рабочих дней, и победителем данной закупки стала Ekspress laboratorija. Общая сумма договора составляет три миллиона евро без налога на добавленную стоимость.

Если будет принято решение об увеличении количества тестов, которые планируется закупить, новый победитель будет определен между пятью участниками торгов.

Как уже сообщалось, с 6 декабря все очно работающие сотрудники, контактирующие с коллегами, клиентами, посетителями, должны будут минимум два раза в неделе тестироваться на Covid-19. Для этого будут применяться антигенные тесты самостоятельного использования. Такое решение во вторник принял Кабинет министров.

Требование будет применяться ко всем сотрудникам, как вакцинированным, так и невакцинированным Covid-19.

После заседания правительства директор Государственной канцелярии и руководитель группы оперативного управления Янис Цитковскис заявил журналистам, что тесты будут оплачены государством.

К 6 декабря ответственные органы подготовят механизмы для распространения этих тестов и других практических деталей.

Также подобные тесты будут использоваться и для школьного скрининга. Еще в тот момент, когда речь шла о школьном скрининге, речь шла о том, что тесту могут обойтись Латвии в сумму 14-15 млн евро за восьминедельный период.