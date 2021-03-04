Первую прививку от Covid-19 получили в Латвии более 52 000 человек
Foto: AP/Scanpix/LETA

В среду первую прививку от Covid-19 в Латвии получили 3550 человек, вторую прививку - 152, таким образом, по данным Национальной службы здравоохранения (НСЗ), в целом вакцинировано 3702 человека.

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На данный момент в Латвии первую вакцину против Covid-19 получили более 52 000 человек.

В среду темпы вакцинации увеличились по сравнению с понедельником и вторником, когда прививки получали 1700-2000 человек, однако это меньше, чем на прошлой неделе, когда прививки получали более 4000 человек в день.

Вчера первую вакцину получили в основном пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями и представители других групп риска. Среди вакцинированных также было несколько сотен медиков и работников медучреждений, несколько сотен клиентов и сотрудников центров социального ухода.

Вакцинация первой вакциной проводилась примерно в 160 учреждениях, в основном в практиках семейных врачей.

На сегодняшний день первую дозу вакцины от Covid-19 в Латвии получил 52 501 человек, обе дозы - 17 690 человек.

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LETA

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LETA

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