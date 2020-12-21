Первые десять кабинетов вакцинации от Covid-19 будут организованы в больницах Латвии, сообщил агентству LETA представитель Министерства здравоохранения Оскарс Шнейдерс.
Вакцинация начнется в:
- Рижской Восточной клинической университетской больнице,
- Клинической университетской больнице им. Страдиня,
- Детской клинической университетской больнице,
- Лиепайской региональной больнице,
- Северокурземской региональной больнице,
- Елгавской городской больнице,
- Екабпилсской региональной больнице,
- Резекненской больнице,
- Даугавпилсской региональной больнице,
- Видземской больнице.
По словам Шнейдерса, эти больницы уже составляют список работников, которые получат вакцину первыми.
В ближайшие дни Европейская комиссия выдаст вакцине BioNTech/Pfizer свидетельство о регистрации, оно будет действовать во всех странах ЕС и Европейской экономической зоны.
В Латвии кабинеты вакцинации начнут работу 28 декабря.
Как уже сообщалось, Европейское агентство лекарств одобрило вакцину BioNTech/Pfizer, сообщив, что препарат соответствует строгим стандартам ЕС по безопасности, эффективности и качеству. Вакцинация в ЕС начнется 27 декабря.