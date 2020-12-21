Первые десять кабинетов вакцинации от Covid-19 будут организованы в больницах Латвии, сообщил агентству LETA представитель Министерства здравоохранения Оскарс Шнейдерс.

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Вакцинация начнется в:

Рижской Восточной клинической университетской больнице,

Клинической университетской больнице им. Страдиня,

Детской клинической университетской больнице,

Лиепайской региональной больнице,

Северокурземской региональной больнице,

Елгавской городской больнице,

Екабпилсской региональной больнице,

Резекненской больнице,

Даугавпилсской региональной больнице,

Видземской больнице.

По словам Шнейдерса, эти больницы уже составляют список работников, которые получат вакцину первыми.

В ближайшие дни Европейская комиссия выдаст вакцине BioNTech/Pfizer свидетельство о регистрации, оно будет действовать во всех странах ЕС и Европейской экономической зоны.

В Латвии кабинеты вакцинации начнут работу 28 декабря.

Как уже сообщалось, Европейское агентство лекарств одобрило вакцину BioNTech/Pfizer, сообщив, что препарат соответствует строгим стандартам ЕС по безопасности, эффективности и качеству. Вакцинация в ЕС начнется 27 декабря.