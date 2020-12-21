Первые десять кабинетов вакцинации от Covid-19 будут организованы в больницах
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Первые десять кабинетов вакцинации от Covid-19 будут организованы в больницах Латвии, сообщил агентству LETA представитель Министерства здравоохранения Оскарс Шнейдерс.

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Вакцинация начнется в:

  • Рижской Восточной клинической университетской больнице,
  • Клинической университетской больнице им. Страдиня,
  • Детской клинической университетской больнице,
  • Лиепайской региональной больнице,
  • Северокурземской региональной больнице,
  • Елгавской городской больнице,
  • Екабпилсской региональной больнице,
  • Резекненской больнице,
  • Даугавпилсской региональной больнице,
  • Видземской больнице.

По словам Шнейдерса, эти больницы уже составляют список работников, которые получат вакцину первыми.

В ближайшие дни Европейская комиссия выдаст вакцине BioNTech/Pfizer свидетельство о регистрации, оно будет действовать во всех странах ЕС и Европейской экономической зоны.

В Латвии кабинеты вакцинации начнут работу 28 декабря.

Как уже сообщалось, Европейское агентство лекарств одобрило вакцину BioNTech/Pfizer, сообщив, что препарат соответствует строгим стандартам ЕС по безопасности, эффективности и качеству. Вакцинация в ЕС начнется 27 декабря.

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